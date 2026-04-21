В США заявили о происходящих в Вашингтоне очень странных вещах

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что американские военные отказали президенту США Дональду Трампу в нанесении ядерного удара по Ирану.

По его словам, один из докладов с совещания в Белом доме говорит о том, что глава государства хотел применить ядерное оружие, однако председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил, что этого не произойдет.

«Так что в Вашингтоне происходят очень, очень странные вещи. Знаете, с Трампом что-то не так», — сказал Джонсон.

Он отметил, что непредсказуемые действия президента США отдаляют урегулирование на Ближнем Востоке. Эксперт напомнил, что глава Белого дома заявлял о согласии Ирана на мир и близкую сделку, однако это не было правдой и оказалось лишь манипуляцией на фондовом и товарном рынке.

17 апреля Трамп объявил, что Вашингтон планирует заключить окончательное соглашение об урегулировании конфликта с Ираном в течение «одного-двух дней».

В воскресенье, 19 апреля Дональд Трамп заявил, что представители США отправляются в Исламабад для новых переговоров с Ираном.