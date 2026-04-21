Раскрыто имя возможного преемника Трампа

Директор нацразведки США Тулси Габбард может выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Соединенных Штатах в 2028 году и одержать победу. С таким прогнозом выступил бывший офицер армии США Дэвид Хейнс в беседе с «Известиями».

«Я верю, что она выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах и победит, потому что пользуется широкой поддержкой как среди демократов, так и среди республиканцев», — сказал Хейнс. Он подчеркнул, что у Габбард есть все шансы обойти вице-президента Джей Ди Вэнса.

Вероятный преемник Трампа станет подарком для европейцев

По его мнению, в ходе своего возможного правления Габбард может изменить внешнеполитический курс страны и завершить конфликт с Ираном. Однако помешать занять пост президента ей могут неоконсерваторы, считает Хейнс.

Ранее стало известно, что в команде действующего президента США Дональда Трампа усиливается раскол.