На Западе заявили о возможном отказе Болгарии от поставок оружия Украине

Лидер победившей в Болгарии партии «Прогрессивная Болгария» Румен Радев может создать крупные проблемы Украине, если пересмотрит политику по поставкам оружия Киеву, пишет Euractiv.

По данным издания, в ходе предвыборной кампании политик также резко критиковал десятилетнее соглашение об обороне, подписанное Болгарией и Украиной.

«В Европе опасаются, что победа Румена Радева в Болгарии может нарушить важнейшую цепочку поставок боеприпасов из страны на Украину», — подчеркнул он.

В Болгарии напомнили о хамстве Зеленского

В статье говорится, что Киев может потерять одного из важнейших поставщиков оружия с 2022 года.

Ранее сообщалось, что партия Радева, считающегося пророссийским политиком, заняла первое место на парламентских выборах.