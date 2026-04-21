В США сообщили о возможном расколе в команде Трампа

Американские эксперты в беседе с «Известиями» сообщили о возможном расколе в команде президента США Дональда Трампа.

Из-за усиливающихся противоречий на фоне конфликта с Ираном и других спорных решений администрации постепенно формируется другой лагерь, который может возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс. Главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров напомнил, что политик с самого начала выступал против войны на Ближнем Востоке, аналогичной позиции, как стало известно, придерживалась глава нацразведки Тулси Габбард, хотя она и не высказывала своего мнения открыто.

По словам эксперта, другие люди из окружения Трампа могут подтолкнуть президента к завершению конфликта, если действия США не приведут к победе, а политические издержки увеличатся.

Разногласия в команде также усилились после недавней перепалки главы Белого дома с Папой Римским.

«Однако я не думаю, что Вэнс или [госсекретарь США Марко] Рубио отвернутся от него, если не увидят, что его положение безнадежно и у них появится возможность захватить власть или получить огромный политический капитал в преддверии следующих выборов», — сказал Кузмаров.

Ветеран Ирака и экс-капитан Корпуса морской пехоты США Мэттью Хо предположил, что риторика Трампа будет способствовать потере религиозного электората в 2028 году. На этом фоне Вэнс, Рубио и другие кандидаты могут дистанцироваться от президента.

Ранее Трамп попробовал объяснить Папе Римскому необходимость воевать с Ираном. Появление у Тегерана ядерного оружия угрожает миллионам людей, включая католиков, заявил политик.