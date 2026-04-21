В США указали на отстраненность Трампа от конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп решил не вмешиваться в конфликт на Украине. На отстраненность американского лидера указал экс-разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

«Русские <…> получили возможность без помех со стороны США завершить дело. <…> И, как мне кажется, мы увидим более ослабленные и приструненные Украину и Европу», — считает эксперт.

По его мнению, из-за отсутствия поддержки со стороны Вашингтона уже в ближайшее время способность Украины и Европы к противостоянию с Россией существенно ослабнет. При этом Трамп, вероятно, постарается выдать за свое достижение любое мирное соглашение между Киевом и Москвой.

Ранее Риттер заявил, что позиции ВСУ в Донбассе рухнут после боев за Краматорск и Славянск.