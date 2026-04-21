Украина потребовала от стран ЕС по проценту от ВВП

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник потребовал от европейских союзников принять решение об увеличении объемов военной помощи Киеву до одного процента от их ВВП. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат выступил на заседании Совета Безопасности ООН и обратился к европейским партнерам Киева.

«Мы призываем наших европейских союзников сделать еще один исторический шаг и принять политическое решение об увеличении военной помощи Украине до уровня одного процента ВВП», — подчеркнул он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Бельгия в рамках НАТО объявила об очередном пакете военной помощи Украине на 1,1 миллиарда евро.