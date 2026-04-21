Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя прокомментировал визиты президента Украины Владимира Зеленского в европейские страны. Его слова приводит ТАСС.

Небензя подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке отбросила украинский конфликт на второй план. По его мнению, Зеленский видит снижение отдачи от европейских гастролей для Украины.

«Он, видимо, думал, что сможет бесконечно и без особых усилий выклянчивать деньги у своих западных спонсоров, запугивая их тем, что ВСУ являются единственной преградой на пути России в Европу», — подчеркнул дипломат.

Зеленский объяснил отказ выводить ВСУ из Донбасса

Ранее Небензя заявил, что конфликт на Украине продолжается из-за Зеленского и европейских лидеров. Он также сказал, что украинский лидер экспортирует наемников и оружие, которые всплывают по всему миру.