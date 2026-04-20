США начнут принимать заявки на возврат $166 млрд пошлин Трампа

В США начался процесс по возвращению компаниям импортных пошлин на сумму более $166 млрд, пишут обозреватели Тони Ромм и Ана Свансон в статье для The New York Times.

Авторы статьи заметили, что президент США Дональд Трамп в 2025 году сделал ряд торжественных заявлений о том, что держава станет великой, богатой, в нее рекой потекут деньги.

В дальнейшем с тем, чтобы выполнить свои обещания, глава государства ввел пошлины против ряда стран, отметили обозреватели. Планы президента разрушил Верховный суд — он посчитал действия Трампа незаконными и обязал администрацию вернуть деньги импортерам.

По их данным, компании с сегодняшнего дня, 20 апреля, могут подавать заявки на возврат средств вместе с процентами. Вместе с тем, такое право предоставлено только тем организациям, которые официально и в срок уплатили пошлины.

Журналисты уточнили, что в перечне предприятий, которые теоретически могут подать заявки, числится свыше 3 тысяч компаний, среди них — служба доставки FedEx и сеть складов Costco.

Ранее сообщалось, что Погранично-таможенная служба США разработала механизм возврата денег, выплаченных в качестве пошлин, и ожидает обработки заявок в течение 45 дней.

Представитель ведомства Брэндон Лорд заметил, что система возврата будет запускаться в несколько этапов.

По его словам, приоритетом станут таможенные декларации, оформленные за последние 80 дней и имеющие статусы «приостановлен», «продлен», «находится под пересмотром».