Согласно книге-расследованию «Подрыв» немецких журналистов Оливера Шрема и Ульриха Тиля, власти Германии не предприняли мер для защиты газопроводов «Северные потоки», несмотря на заранее полученные от западных спецслужб предупреждения о возможной подготовке теракта. Об этом пишет РИА Новости.

«Ни слова о намеке на Украину и об имени [бывшего главкома ВСУ Валерия] Залужного. Таким образом, общественность не узнает, что власти были в курсе», — говорится в сообщении.

Журналисты также указали, что предупреждения зарубежных спецслужб не обсуждались даже на заседании контрольного органа Бундестага, где присутствовал руководитель федерального ведомства при бывшем канцлере Олафе Шольце Вольфганг Шмидт.

В Германии обнародовали сенсационную информацию о подрыве "Северных потоков"

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» сейчас блокируют на Украине те, кто организовал в 2022 году теракт на газопроводах «Северный поток». Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал заблокировать кредиты Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро для Киева до тех пор, пока не возобновятся поставки нефти по разрушенному нефтепроводу «Дружба».