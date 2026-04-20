В США ужаснулись возможным последствиям войны против Ирана

Войну на Ближнем Востоке следует завершить дипломатическим путем, заявил в соцсети Х подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

США и Иран заключили перемирие на две недели, до 21 апреля. В рамках перемирия стороны предприняли ряд попыток уладить конфликт за столом переговоров, как при прямой встрече в Исламабаде, так и через посредников.

Дэвис отметил, что ближайшие двое, максимум, трое суток, станут решающими для интересов Соединенных Штатов.

По его оценке, попытка президента США Дональда Трампа снова разрушить Иран приведет к тому, что вооруженные силы державы понесут серьезный ущерб, система национальной безопасности соразмерно ослабнет.

«Что еще важнее, мы можем поджечь фитиль, который взорвет мировую экономику и уничтожит нашу собственную, и в худшем случае на восстановление может потребоваться целое поколение», — предупредил эксперт.

Подполковник заметил, что географическое положение, размеры, культура и обороноспособность Ирана не могут быть преодолены имеющимися у Вашингтона ресурсами.

Увеличение группировки, переброска в регион сотен тысяч сухопутных войск и их применение в ходе операции, только увеличат потери, констатировал Дэвис.

По его мнению, для США настало время признать реальность, принять меры для ограничения ущерба и завершить противостояние дипломатическим путем.