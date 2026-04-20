Трамп не хочет, чтобы демократы торопили его в сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит демократам торопить себя с подписанием сделки с Ираном в ущерб ее выгоде для интересов США. Об этом он написал в Truth Social.

«Я не позволю им [демократам] подгонять США и заключать сделку [с Ираном], которая могла бы быть гораздо лучше», — написал он.

Вместе с тем американский лидер подчеркнул, что на него не оказывают давление. Он полагает, что соглашение с Тегераном будет достигнуто «относительно быстро».

19 апреля Трамп сообщил, что Вооруженные силы США задержали грузовое судно под флагом Ирана, которое пыталось пройти американскую блокаду в Ормузском проливе.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Глава государства выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, а также оказывать посреднические усилия в интересах установления мира в регионе.

Ранее Иран пообещал помогать российским судам в Ормузе.