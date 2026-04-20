Макрон сделал резонансное заявление о блокаде Ормузского пролива

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что блокада Ормузского пролива является ошибкой обеих воюющих сторон. Такое мнение французский лидер выразил на пресс-конференции в Гданьске, где он выступал вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Высказывания Макрона, которые цитируют французские СМИ, прозвучали на фоне резкого обострения ситуации в стратегически важном регионе Персидского залива.

По словам Макрона, вероятно, что после решения американской стороны сохранить целенаправленную блокаду Ормузского пролива иранские власти изменили свою первоначальную позицию.

«Это ошибка с обеих сторон», — подчеркнул президент Франции, вновь призвав урегулировать ситуацию дипломатическим путем. «Всем нужно успокоиться», — резюмировал он.

Выступая перед журналистами, Макрон также опроверг появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что французское судно подверглось атаке иранских военных в Ормузском проливе в последние часы. Французский лидер объяснил, что после решения США не снимать блокаду иранская сторона подняла тревогу и произвела предупредительные выстрелы. Это заставило экипажи ряда судов, включая французское, развернуться и покинуть опасный район.

«И они были правы. Французская сторона не понесла ущерба и не пострадала», — заявил Макрон, призвав все стороны к деэскалации и поиску дипломатического решения.

Напомним, что ситуация вокруг Ормузского пролива резко обострилась после того, как 18 апреля Генеральный штаб иранской армии объявил о восстановлении строгого контроля над передвижением судов в этой водной артерии. В ответ на это президент США Дональд Трамп заявил, что, по-видимому, не пойдёт на продление режима прекращения огня с Ираном, если за оставшийся срок его действия Вашингтон и Тегеран не заключат всеобъемлющее соглашение.