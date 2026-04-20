Макрон считает блокаду Ормузского пролива ошибкой обеих воюющих сторон

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал предположение, что в ситуации, сложившейся в Ормузском проливе, виноваты обе воюющие стороны. Об этом пишет "Интерфакс". Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском. "Вероятно, что после решения американской стороны сохранить блокаду Ормузского пролива (...) иранские власти изменили свою первоначальную позицию. Это ошибка с обеих сторон", — заявил он. Французский президент призвал решить конфликт дипломатическим путем, заявив, что "всем нужно успокоиться". 17 апреля МИД Ирана объявил о решении открыть Ормузский пролив для коммерческого судоходства. Поводом для этого стало достижение Израилем и Ливаном соглашения о прекращении огня. При этом военные корабли по-прежнему не могут проходить по этому морскому пути. Власти США поблагодарили Тегеран, однако подчеркнули, что американский флот продолжит блокаду иранских портов. Подробности — в материале "Газеты.Ru".