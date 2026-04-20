В ООН отреагировали на атаку ВСУ на российский сухогруз в Азовском море

Торговые суда относятся к гражданским объектам и находятся под защитой международного гуманитарного права, а их экипажи не могут быть целью преднамеренных атак. Об этом сообщили ТАСС в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека, комментируя атаку Вооруженных сил Украины на российский сухогруз в Азовском море.

По словам представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренса, в соответствии с нормами международного гуманитарного права торговые суда считаются гражданскими объектами и не подлежат нападению, если не используются в военных целях.

Он также подчеркнул, что члены экипажей таких судов имеют статус гражданских лиц. В связи с этим стороны конфликта обязаны принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать причинения им вреда.

В России нашли способ «уменьшить влияние» США на ООН

5 апреля сообщалось, что украинские беспилотники атаковали сухогруз «Волго-Балт», перевозивший зерно. Судно проходило в 300 милях к северу от Керчи. На борту в момент атаки находились 11 человек. Отмечалось, что девять членов экипажа эвакуировались на лодке-капсуле и добрались до территории Херсонской области.