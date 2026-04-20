Пашинян сделал резкое заявление о ЕС

Ереван, несмотря на все препятствия, продолжит курс на вступление в Евросоюз, рассказал журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом пишет Armenpress.

Глава кабмина уточнил, что Армения будет целенаправленно проводить необходимые реформы. Он уточнил, что решение о подаче заявки в организацию будет зависеть от готовности Брюсселя принять страну.

«Если да, Республика Армения подаст заявку на вступление в ЕС в качестве полноправного члена», — подчеркнул Пашинян.

В последние годы Ереван заключил соглашение о партнерстве с ЕС, ведет диалог по либерализации визового режима, реализует ряд программ, отметил Пашинян.

По его словам, республика будет оставаться членом Евразийского экономического союза и развивать торгово-экономические отношения с его участниками до тех пор, пока реформы, нацеленные на вступление в ЕС, будут совместимы с членством в ЕАЭС.

Премьер констатировал, что не исключает то, что Брюссель не примет заявку Армении. В этом случае, заметил он, можно будет говорить о том, что страна достигла успеха — реализация реформ позволит привести республику к европейским стандартам.

Ранее сообщалось, что Москва предупредила Тбилиси и Ереван о последствиях вступления в Европейский союз.