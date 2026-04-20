Туск сделал признание относительно французского ядерного оружия

Глава польского правительства Дональд Туск не хотел бы, чтобы в республику прибыли самолеты из Франции с ядерным оружием.

«Я бы не хотел, чтобы Rafale с атомной бомбой прилетели в Польшу, - признался Туск на совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном. - Но я знаю: ты не имеешь таких планов».

Вместе с тем Туск отметил, что переговоры на тему ядерного оружия между Варшавой и Парижем продолжаются в закрытом режиме. Премьер подтвердил, что Польша находится в группе стран, выразивших заинтересованность и принявших предложение Франции «тесно сотрудничать в этой области».

Выступая в марте на тему политики ядерного сдерживания Франции, глава Пятой республики заявил, что его страна перед лицом новых угроз должна ужесточить свою ядерную доктрину. Макрон распорядился увеличить количество французского ядерного оружия. Франция, по его словам, также должна рассмотреть возможность расширения ядерной стратегии на всю Европу.