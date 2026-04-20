В Финляндии сделали пугало в виде президента страны

В финском городе Пори 31-летний энтузиаст поработал бензопилой и долотом над сосновыми поленьями, собрал их вместе, раскрасил и получил деревянную скульптуру, изображающую президента Финляндии Александра Стубба. Об этом пишут «Известия» в Telegram-канале.

Мастер заметил, что любит работать с деревом, но раньше вырезал только фигурки животных и впервые попробовал сделать скульптуру человека.

«Это оказалось не так просто, как я думал. Скульптуры Стубба часто появляются в новостях, и на них гораздо четче видны детали человеческих черт, чем на животных. Поэтому работа заняла довольно много времени», — заметил скульптор.

По его словам, решение носило шуточный характер: фигура должна отпугивать птиц с огорода и одновременно служить развлечением для соседей.

Финн уточнил, что обе задачи реализованы — птицы не трогают посадки, соседи охотно заходят в гости, фотографируются с пугалом. Он добавил, что доволен своим произведением.

Мастер подчеркнул, что не желал и не желает оскорбить кого-либо, расценивает своё творение как «проявление добродушного народного творчества».