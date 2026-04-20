Пашинян: Армения подаст заявку в ЕС только после выполнения всех условий

Армения официально подаст заявку на вступление в Европейский союз в качестве полноправного члена только после полного выполнения всех критериев членства и при условии, что сам Брюссель будет готов принять республику. Об этом сообщает "Арменпресс" со ссылкой на заявление премьер-министра Никола Пашиняна. Глава правительства изложил эту позицию, представляя предвыборную программу правящей армянской партии "Гражданский договор". Как пояснил Пашинян, за последние годы Ереван уже предпринял ряд конкретных шагов: с 2023 года вдоль восточных границ работает гражданская миссия ЕС, в 2024 году запущена программа "Устойчивость и рост", а в 2025-м был принят закон о начале процесса вступления, начат диалог о безвизовом режиме и подписана программа стратегического партнерства. Всеобъемлющее соглашение Армении с Евросоюзом действует с 2018 года. По словам премьера, республика намерена проводить необходимые реформы до полного соответствия европейским стандартам. Если Брюссель сочтет возможным принять Армению, последует официальная заявка, а если нет — сама по себе успешная реализация реформ станет стратегическим достижением, превратив страну в государство, отвечающее всем европейским нормам, пояснил Пашинян. При этом политик признал, что Армения не сможет одновременно состоять и в ЕС, и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда вошла с 2015 года. По его словам, сотрудничество в обоих направлениях будет продолжаться до тех пор, пока интеграция в Евросоюз и торговые связи в ЕАЭС останутся совместимыми друг с другом. Сейчас Ереван вполне эффективно их совмещает, заверял Пашинян в начале апреля. Он также подчеркивал, что целью Армении является не выход из ЕАЭС, а вступление в ЕС,