Каллас раскрыла позицию ЕС по Ормузскому проливу

Брюссель выступает категорически против любых инициатив, направленных на введение оплаты за проход через Ормузский пролив, рассказала на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас. Об этом пишет РИА Новости.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана, нанесли ракетные и бомбовые удары по объектам на территории Исламской Республики. На фоне этого Тегеран перекрыл Ормуз и заявил, что не исключает введение платы за проход через пролив.

В марте через пролив проходили преимущественно иранские контейнеровозы, балкеры, супертанкеры. В апреле, по данным сервисов, отслеживающих судоходство, ситуация немного стабилизировалась — Иран разрешил проход судам нейтральных и дружественных государств.

Каллас призналась в непонимании действий США по блокировке Ормузского пролива

13 апреля ситуацию осложнило введение морской блокады Ормуза со стороны США.

«В Ормузском проливе ежедневно происходят изменения в зависимости от того, открыт этот водный путь или закрыт. Любая схема оплаты за проезд неприемлема», — отметила Каллас.

Ранее глава евродипломатии сообщила, что Брюссель готов усилить группировку миссии Aspides, действующей в Красном море, расширить зону ее действия на Ормузский пролив.