Визит Владимира Зеленского в Италию отчетливо показал, что страна деградирует, утратила свое значение, рассказал доцент кафедры политической философии и геополитики Университета Доломити в Беллуно Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture.

Переговоры премьер-министра Италии Джорджи Мелони с Владимиром Зеленским прошли в Риме в среду, 15 апреля. Глава кабмина заявила по итогам встречи, что Рим продолжит оказывать давление на Россию в рамках международных организаций.

Кроме того, почти одновременно с украинским лидером в итальянскую столицу прибыл Реза Пехлеви, наследник иранской монархии.

В то время, пояснил автор статьи, пока Мелони проводит пафосную встречу с Зеленским, разыгрывает дипломатический спектакль, фотографируется с ним, итальянцы получают мизерную зарплату, система здравоохранения не может выбраться из упадка, промышленность утрачивает позиции.

По его мнению, поддержка Киева не приносит никакой пользы Италии, «кроме риторики официальных заявлений». Правительство, добавил он, пренебрегает вопросами экономической устойчивости и ослабляет страну.

Пачини констатировал, что Рим в настоящий момент больше похож на съемочную площадку, чем на политическую столицу: Зеленского и Пахлави встречают с той же церемониальной позой, что и съемочную группу, сосредоточенную на внимании публики, а не на последствиях.

Таким образом, отметил ученый, внешняя церемониальность встреч с лидерами игнорирует реальное состояние государства. Он уточнил, что позиция Италии в Средиземноморье становится все более маргинальной: она исключена из важнейших энергетических переговоров, не имеет отношения к африканским вопросам и подчинена динамике НАТО.