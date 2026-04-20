Сикорский прокомментировал инцидент со статуей Иисуса Христа в Ливане

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), который разбил статую Иисуса Христа на юге Ливана, должен понести наказание.

Свою позицию он выразил в соцсети X, комментируя скандальную историю с повреждением статуи Иисуса Христа в Ливане.

«Хорошо, что министр Саар быстро извинился, было за что. Надо наказать этого солдата, но и сделать выводы относительно того, как они формируются», — написал Сикорский.

Польский министр также заявил, что военнослужащие ЦАХАЛ якобы сами признаются в военных преступлениях — что ликвидировали не только мирных палестинцев, но и своих заложников.

Ранее сообщалось, что израильский солдат разбил кувалдой статую Иисуса Христа на юге Ливана. В ЦАХАЛ пообещали наказать военного и выразили готовность помочь местным жителям восстановить скульптуру.