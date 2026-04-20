Сикорский прокомментировал инцидент со статуей Иисуса Христа в Ливане

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), который разбил статую Иисуса Христа на юге Ливана, должен понести наказание.

Сикорский прокомментировал инцидент со статуей Иисуса Христа в Ливане
Свою позицию он выразил в соцсети X, комментируя скандальную историю с повреждением статуи Иисуса Христа в Ливане.

«Хорошо, что министр Саар быстро извинился, было за что. Надо наказать этого солдата, но и сделать выводы относительно того, как они формируются», — написал Сикорский.

Польский министр также заявил, что военнослужащие ЦАХАЛ якобы сами признаются в военных преступлениях — что ликвидировали не только мирных палестинцев, но и своих заложников.

Ранее сообщалось, что израильский солдат разбил кувалдой статую Иисуса Христа на юге Ливана. В ЦАХАЛ пообещали наказать военного и выразили готовность помочь местным жителям восстановить скульптуру.