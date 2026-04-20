Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что заявления политика нередко содержали манипуляции и ложь. Об этом она написала в социальной сети X.

Мендель ответила на слова главы МИД Эстонии Маргус Цахкна, что заявление Зеленского о якобы подготовке России к нападению на страны Балтии не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что ей трудно объяснить масштабы лжи, которую распространял Зеленский каждый день

«Практически каждое заявление содержит манипуляции или откровенную ложь о внешнеполитическом сотрудничестве и внутренних делах. Украина стала жертвой собственного выбора, сделанного семь лет назад», — сказала она.

Ранее Цахкна опроверг слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой.