Мерц заявил о планах властей Германии запустить термоядерный реактор

Власти Германии планируют запустить первый термоядерный реактор, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"В правительстве ФРГ мы не только сделали ставку на технологию ядерного синтеза в нашей программе высоких технологий, но и поставили перед собой цель ввести в эксплуатацию в Германии первый термоядерный реактор", - сказал он журналистам во время посещения Ганноверской промышленной ярмарки.

"Это будет революция в области производства энергии и в энергоснабжении нашей страны, - подчеркнул Мерц. - Это большой прорыв".

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер сообщил о планах запустить в регионе проект по строительству малого модульного ядерного реактора и отметил необходимость использования технологии термоядерного синтеза. В качестве топлива, по его мнению, можно было бы использовать ядерные отходы.

Решение о постепенном отказе ФРГ от атомных электростанций было принято в 2011 году при Ангеле Меркель, занимавшей в то время пост канцлера, с учетом последствий аварии на японской АЭС "Фукусима-1".