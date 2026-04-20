Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе встречи во вторник, 14 апреля, показали, что что не желают завершать конфликт, напротив, стремятся к его эскалации, рассказал ирландский журналист Чей Боуз.

По данным агентства, по итогам встречи глава кабмина заявил, что Берлин и Киев договорились о стратегическом партнерстве и дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере обороны. Кроме того, он безоговорочно поддержал требование Зеленского о выдаче Украине сбежавших украинцев призывного возраста.

Публицист заметил, что затягивание Германии в конфликт на Украине на фоне упадка ее экономики и общества представляет собой опасную эскалацию, которая подпитывает бесконечные военные действия, препятствует мирному урегулированию.

Боуз уточнил, что правительству Германии следует сосредоточиться на переговорах, принять меры для урегулирования кризиса. Вместо этого, добавил он, кабмин направляет десятки миллиардов евро на поддержание безнадежного противостояния.

По его мнению, ситуация в ФРГ все больше напоминает «тот самый милитаризм, от которого Германия должна была отказаться после 1945 года».

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал Зеленского и Мерца за излишнюю жестокость, «стремление сражаться до последнего украинца».