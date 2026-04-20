На Украине собирают совещание у Зеленского из-за провала в закупке дронов

Министр обороны Украины Михаил Федоров провалил закупку дронов для ВСУ, в связи с этим у Владимира Зеленского пройдет совещание на эту тему. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

"Появилась информация, что наш министр обороны Федоров - известный любитель компьютерных игр - провалил закупку наземных дронов. Из критически необходимых 8 тыс. единиц для фронта обеспечено лишь 500. Причина: не успели договориться об откатах. Завтра по этому поводу собирают целое совещание <...> [у Зеленского]", - написала она в Telegram-канале.

"Будут решать, что делать. Интересно только одно: с чем именно? С дронами, с откатами или с любимым министром?" - иронизировала депутат.

Ранее военный 115-й бригады украинской армии с позывным "Мори" заявлял, что ВСУ могут лишиться FPV-дронов на оптоволокне из-за резкого роста цен со стороны китайских поставщиков.