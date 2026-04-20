Пока вы не уснули: реакция фон дер Ляйен на победу Радева и МИД ФРГ о задержании немки в РФ

В МИД ФРГ приняли к сведению сообщения о задержании гражданки Германии в России

Немецкие власти приняли к сведению сообщения о задержании гражданки ФРГ в России. Об этом заявил на брифинге представитель МИД Германии Йозеф Хинтерзеер, его слова передает ТАСС.

В понедельник, 20 апреля ФСБ РФ задержала гражданку Германии, планировавшую теракт на ведомственном объекте в Пятигорске по заданию Украины. Так, вблизи одного из объектов силовых ведомств города было выявлено и заблокировано действие взрывного устройства. Оно лежало у женщины в рюкзаке, сообщили в ФСБ РФ.

Фон дер Ляйен высказалась о победе пророссийского политика на выборах в стране ЕС

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поздравила бывшего президента Болгарии Румена Радева с победой его партии «Прогрессивная Болгария» на парламентских выборах. Ее заявление опубликовано в соцсети X.

Глава ЕК добавила, что с нетерпением ждет совместной работы с новым руководством страны во имя процветания и безопасности Болгарии и Европы.

Китай сделал заявление о захвате США иранского судна

Министерство иностранных дел (МИД) Китая выразило озабоченность по поводу принудительного захвата США иранского торгового судна в Оманском заливе. Об этом сообщает Reuters.

Китайское внешнеполитическое ведомство выразило надежду, что заинтересованные стороны будут действовать ответственно и соблюдать соглашение о перемирии.

Раскрыта одна деталь в деле о загадочной пропаже лично награжденного Путиным Героя России

Пропавший в Кузбассе Герой России Алексей Асылханов, которого лично награждал президент Владимир Путин, не знал увезшего его водителя. Такую деталь в деле раскрыла мать ветерана специальной военной операции (СВО) Татьяна Асылханова, передает ТАСС.

Женщина отметила, что военный всем знакомым и приятелям всегда жмет руку при встрече.

Украина атаковала российские объекты умными авиабомбами

За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре умные управляемые авиабомбы, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) по российским объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Также за сутки сбиты 274 беспилотника самолетного типа. Районы уничтожения целей не уточняются.

Европа начала лишать Россию мигрантов из Средней Азии

Структура потоков рабочей силы из Средней Азии меняется, поскольку трудовые мигранты из стран региона все активнее едут в Евросоюз, а не в Россию. Об этом рассказала старший научный сотрудник отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Любовь Биссон, передает РИА Новости.

По ее словам, российское направление пока еще остается приоритетным, но теперь это уже не так очевидно, как пять лет назад.

Стали известны подробности похищения россиянки в Индонезии

Стали известны подробности похищения россиянки Наталии в Индонезии — с ней удалось связаться и получить информацию о ее местонахождении. Об этом пишет Telegram-канал агентства «RT на русском».

Она поделилась с журналистами геопозицией и сообщила, что ее удерживают против воли в самых дешевых трехзвездочных апартаментах в центре Джакарты. Помимо этого, похищенная заявила, что за ней следит ее влиятельный знакомый, который контролирует ее и никуда не выпускает. По ее словам, мужчина хочет на ней жениться. Россиянка смогла отправить его документы, а также записала злоумышленника на видео, после чего перестала выходить на связь.

ЗРК Patriot в парадном строю уничтожен прямым попаданием ракеты

Опубликованы спутниковые снимки позиции ПВО Patriot и THAAD в Объединенных Арабских Эмиратах до и после прямого попадания иранской баллистической ракеты.

На верхнем снимке - два батареи Patriot и одна - THAAD, собранные вместе на тесном пятачке в пустыне. Пусковые установки "Патриотов" выстроены красивыми симметричными дугами - словно для парада или инспекции высокого начальстве. В центре каждой батареи - тарелка спутниковой связи. За пусковыми установками - прикрытые тентами радары наведения.

Мадьяр предложил заменить Орбаном фон дер Ляйен на посту главы ЕК

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр признал: Виктор Орбан говорит неприятные, но честные вещи – за что его и запоминают люди. Будущий венгерский премьер предложил поставить своего предшественника во главе ключевых структур Евросоюза – Еврокомиссии или Евросовета, передает 24.HU.

Мадьяр похвалил Орбана за видение и жесткую политику в отношении миграции. Лидер "Тисы" подчеркнул, что венгерский деятель популярен среди простых людей. Пока западные политики врали людям, именно Орбан говорил им правду о миграции, заявил Мадьяр.

Премьер Польши оставил загадочное послание под фото с Макроном

Премьер-министр Польши Дональд Туск опубликовал фотографию с президентом Франции Эммануэлем Макроном и заявил, что они «действуют, а не болтают». Соответствующая публикация появилась на странице политика в социальной сети X.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что недоволен действиями «некоторых политиков» в конфликте на Ближнем Востоке, намекнув на президента США Дональда Трампа. С другой стороны, добавил Туск, он не хотел бы, чтобы сотрудничество с США и европейскими партнерами Варшавы пострадало.

