Генсек НАТО созвонился с «троянским конем» России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с бывшим президентом Болгарии и пророссийским политиком Руменом Радевым после победы его партии «Прогрессивная Болгария» на парламентских выборах.

«Поговорил с Руменом Радевым после его победы на выборах в Болгарии. Я надеюсь на продолжение сотрудничества в решении общих задач в сфере безопасности», — написал Рютте.

Ранее сообщалось, что партия Радева занимает первое место на парламентских выборах в Болгарии с результатом в 44,7 процента голосов. Газета Financial Times называла политика «троянским конем» России в Европе.