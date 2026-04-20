Захват США иранского судна угрожает мирным переговорам: что пишут зарубежные СМИ

Захвата американскими военными иранского грузового корабля в Оманском заливе может привести к срыву мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, которые должны состояться в Исламабаде. Как ситуацию оценивают зарубежные СМИ, в материале «Рамблера».

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. После чего Тегеран перекрыл одну из главных нефтяных артерий мира — Ормузский пролив. Первый раунд мирных переговоров прошел 11-12 апреля в Исламабаде и закончился безрезультатно. После провала мирного урегулирования президент Дональд Трамп отдал распоряжение о блокаде «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов».

При этом нарушение судоходства в проливе уже привело к масштабным сбоям в цепочках глобального снабжения авиатоплива, удобрений и технического углекислого газа. А 19 апреля США захватили грузовое судно в Оманском заливе, обвинив его в попытке прорвать блокаду. Иран назвал произошедшее «вооруженным ограблением на море» и пообещал ответ.

При этом, по данным портала Business Insider, американский лидер заявил, что представители Вашингтона отправляются в Исламабад для новых переговоров с Ираном. Но цены на нефть уже пошли в рост, так как второй раунд урегулирования конфликта между США и Ираном «оказался на грани провала еще до того, как начался».

Bloomberg, проанализировав данных отслеживания судоходства, утверждает, что в воскресенье не было движения судов в Ормузском проливе. Как минимум 13 танкеров вернулись в Персидский залив, отказавшись от попыток выйти в открытое море. На фоне вновь обострившегося противостояния стоимость эталонной марки Brent выросла в цене на 7,9%, сведя на нет наблюдавшееся в пятницу снижение, а цены на газ в Европе увеличились на 11%.

В свою очередь в Иране заявили, что не планируют официальную встречу с представителями США. Позиция Ирана ставит под угрозу новый этап переговоров о прекращении войны, пишет The Guardian.

По данным издания, в Тегеране пояснили, что отказ от участия в новом раунде мирного урегулирования «продиктован непомерными требованиями Вашингтона, нереалистичными ожиданиями, постоянной сменой позиции, неразрешимыми противоречиями и непрекращающейся морской блокадой».

В свою очередь президент США Дональд Трамп предупредил в интервью Fox News, что предстоящие мирные переговоры станут для Ирана «последним шансом» подписать мирное соглашение.

«Если Иран не подпишет эту сделку, вся страна взлетит на воздух», — заверил он.

Пока неясно, состоится ли встреча официальных лиц США и Ирана в столице Пакистана, отмечает издание. При этом президент США подчеркнул, что американские переговорщики прибудут в Исламабад в понедельник, 20 апреля, а также выразил уверенность, что удастся заключить мирное соглашение с Ираном «так или иначе».

Закрытие Ормузского пролива серьезно сказывается на странах Азиатско-Тихоокеанского региона и некоторые эксперты уже сравнивают масштабы кризиса с пандемией коронавируса, отмечает The New York Times.

«Бесчисленное множество предприятий находятся на грани банкротства. Правительства берут на себя огромные долговые обязательства, чтобы замедлить инфляцию. По самым пессимистичным прогнозам ООН и других организаций, к концу года миллионы людей в Азии могут оказаться за чертой бедности», — говорится в статье.

Эксперты предупреждают, что если кризис на Ближнем Востоке продлится, то весь мир может столкнуться с нехваткой таких привычных вещей как пластиковые пакеты, лапша быстрого приготовления, вакцины, шприцы, помада, микрочипы и спортивная одежда.