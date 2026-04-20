Германия и Франция выступили против ускоренного приема Украины в Евросоюз

Германия и Франция не поддерживают предоставление Украине доступа к бюджету Европейского союза и права голоса на совместных заседаниях до ее полноправного вступления в организацию. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, Берлин предложил Киеву статус «ассоциированного члена». Он позволит Украине присутствовать на мероприятиях с участием профильных министров и глав государств, однако не предоставит права голоса и «автоматического права» на получение средств из общего бюджета ЕС.

Париж называет подобное частичное членство «статусом интегрированного государства», подчеркивая, что Украина не будет участвовать в программах «общей сельскохозяйственной политики и европейского финансирования» до момента полноправного приема в ЕС.

По мнению Германии и Франции, новый статус все же будет иметь важное символическое значение для Украины. Берлин, в частности, исходит из того, что такой вариант мягкого членства может включать пункт о взаимной обороне, что представляется особенно важным для украинских властей в контексте отсутствия ясных перспектив вступления в НАТО, говорится в материале.

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко ранее отметил, что Украина пока не может претендовать на полноценное участие в жизни ЕС из-за несоблюдения ряда ключевых стандартов.