Страна ЕС продолжает работать над блокировкой российских сайтов
Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) Латвии заблокировал доступ к еще десяти российским сайтам. Об этом сообщает Sputnik Латвия.
Среди заблокированных ресурсов - сайт новостей Нижнего Новгорода, портал с новостями Бурятии, омский новостной сайт, а также порталы Волгограда и Карелии.
Седьмого апреля власти Латвии заблокировал доступ к 19 российским сайтам. Сообщалось о блокировке сайта главы Калмыкии, нескольких смоленских ресурсов, официального портала Забайкальского края и сайта саратовского университета.
Среди прочего, отмечалось, что эти сайты «формируют чувство принадлежности и позитивное общее отношение к России».