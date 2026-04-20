Страна ЕС продолжает работать над блокировкой российских сайтов

Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) Латвии заблокировал доступ к еще десяти российским сайтам. Об этом сообщает Sputnik Латвия.

Среди заблокированных ресурсов - сайт новостей Нижнего Новгорода, портал с новостями Бурятии, омский новостной сайт, а также порталы Волгограда и Карелии.

Седьмого апреля власти Латвии заблокировал доступ к 19 российским сайтам. Сообщалось о блокировке сайта главы Калмыкии, нескольких смоленских ресурсов, официального портала Забайкальского края и сайта саратовского университета.

Среди прочего, отмечалось, что эти сайты «формируют чувство принадлежности и позитивное общее отношение к России».