В России оценили вероятность военного конфликта между Турцией и Израилем

Политолог Алексей Мартынов в разговоре с Рамблером высказался о нарастающей напряжённости между Турцией и Израилем и оценил вероятность начала военного конфликта между этими странами. Специалист отметил, что отношения государств достигли беспрецедентного уровня кризиса за всю историю существования Израиля.

Отношения между Турцией и Израилем настолько плохими они не были никогда за все 70 с лишним лет существования государства Израиль. Мне кажется, угроза, которую Израиль может представлять для Турции, — надуманная. А вот Турция, эрдогановская Турция, в этом смысле очень агрессивна с точки зрения ближневосточного кейса целиком. Помимо прочего, речь идёт об активной игре в разные прокси — в Сирии, Ливане, в истории с Газой. Точно совершенно: Турция — это прямая, явная угроза для Израиля, и Израиль это понимает. Алексей Мартынов Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

Анализируя вероятность вооружённого столкновения, специалист обратил внимание на важный нюанс: Турция является членом НАТО, что накладывает на неё определённые ограничения. При этом эксперт напомнил, что Анкара не раз действовала в собственных интересах вопреки позиции альянса.

«Столкновение возможно, но здесь есть нюанс, связанный с тем, что Турция всё‑таки страна НАТО, и в этом смысле у неё есть определённые обязательства и ограничения. С другой стороны, мы не раз видели, как Турция Эрдогана манипулировала этими правилами и обстоятельствами, связанными с членством в НАТО, и действовала по‑своему, в собственных интересах. Мы помним историю с Сирией, когда Турция просто поступила так, как ей нужно, а не так, как советовали в Североатлантическом блоке. Поэтому исключать ничего нельзя», — сказал Мартынов.

Вместе с тем аналитик сравнил военные потенциалы Турции и Израиля. По его оценке, турецкие вооружённые силы превосходят израильские по численности и уровню оснащения, однако израильская армия имеет значительный боевой опыт.

«Турецкая армия больше и более современная. В израильской армии где‑то 60–70 % — это американское оружие, обмундирование, системы. В Турции же пропорция обратная: у неё есть собственные военные самолёты и т. д. Турецкой армии больше, и она более современная», — заявил специалист.

Он также подчеркнул, что израильские военные находятся в состоянии постоянной боевой готовности уже 70 лет, тогда как Турция давно не вела масштабных войн — её участие в сирийском конфликте сложно назвать полномасштабными боевыми действиями.

Особое внимание эксперт уделил внешнеполитическому контексту противостояния. Он указал на поддержку, которую страны получают от крупных мировых игроков, и оценил её влияние на градус напряжённости.

«Интересно, что Израиль пользуется, если можно так выразиться, «американской крышей» — активно взаимодействует с администрацией Трампа. А Турция традиционно находилась под «британской крышей», под влиянием британских спецслужб. Эта конфигурация добавляет новый слой к назревающему конфликту: с одной стороны — открытый конфликт, о котором всё чаще говорят и в Израиле, и в Турции, с другой — за Израилем стоят США, за Турцией — Великобритания», — отметил политолог.

По мнению Мартынова, такая расстановка сил создаёт сложную систему сдержек и противовесов: внешние покровители могут как сдерживать стороны от крайних шагов, так и, напротив, из‑за собственной конкуренции подталкивать к эскалации. В качестве одного из возможных сценариев он допустил, что для полномасштабного военного конфликта Турции, возможно, придётся выйти из НАТО или приостановить своё членство в альянсе — иначе либо она втянет блок в противостояние, либо НАТО будет сдерживать её действия.

Новый кризис на Ближнем Востоке показал, как сильно соперничество Турции и Израиля, отметили ранее авторы Die Welt. В материале немецкого издания говорилось, что обе страны борются за право быть главными в регионе и видят друг в друге угрозу. Появляется всё больше опасений, что это может перерасти в настоящую войну.