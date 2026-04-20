Вучич сравнил желания оппозиции победить с его юношеской мечтой о Деми Мур

Президент Сербии Александр Вучич сравнил желание оппозиционных сил в стране победить на будущих парламентских выборах со своими юношескими мечтами об американской актрисе Деми Мур.

Президент Сербии Александр Вучич сравнил желания сербской оппозиции победить на будущих парламентских выборах со своей юношеской мечтой об американской актрисе Деми Мур, указав на свои политические преимущества относительно оппонентов. Его слова приводит РИА Новости.

Во время открытия железнодорожного моста на северо-востоке Сербии, которое прошло в понедельник, 20 апреля, Вучич заявил, что ректор Белградского университета Владан Джокич в качестве представителя и возможного кандидата оппозиции на пост премьера на будущих парламентских выборах встретился с комиссаром по вопросам расширения Мартой Кос в Брюсселе.

— Что касается их желаний и всего остального, скажу вам так: когда я был молодым... Лучше не буду говорить, хотел опять Деми Мур включить в рассказ, шансы были 50 процентов, потому что я хотел. Но желания не всегда совпадают с реальностью, — поиронизировал Вучич.

Также президент указал на свои политические преимущества по отношению к ректору. По словам Вучича, он моложе, перспективнее и энергичнее Джокича, а иакде лучше знает страну, заботится «о людях в Сербии и готов разговаривать с ними, включая его и всех остальных, а он не хочет разговаривать со своим президентом», говорится в материале.

Тем не менее оппозиционные силы в стране тоже имеют вес. Например, в прошлом году протестующие заблокировали дороги и транспортные развязки в 18 городах страны, требуя досрочных выборов в парламент.