Пашинян высказался об активизации членства Армении в ОДКБ

Ереван не намерен предпринимать шаги по активизации замороженного членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом высказался премьер-министр республики Никол Пашинян, передает в Telegram издание «Кавказское бюро».

«Как вам известно, членство Республики Армения в ОДКБ заморожено, и никаких шагов по возобновлению ее деятельности предприниматься не будет», — заявил Пашинян.

Он добавил, что позиция по участию Армении в мероприятиях ОДКБ закреплена в его политической программе.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика примет решение об окончательном выходе из ОДКБ лишь в случае повышения цен на газ для Еревана. По его словам, такой сценарий не исключен, но маловероятен.