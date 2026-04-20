В преддверии 100-летия со дня рождения королевы Елизаветы II её наследие вновь оказалось в центре внимания — вместе с решениями, которые до сих пор вызывают споры. Монарх, правившая 70 лет, считалась символом стабильности и опоры для миллионов. Её правление охватило самые сложные периоды в истории британской королевской семьи — от трагической гибели принцессы Дианы до разводов её детей, включая короля Карла III, а также громкий уход принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи.

Однако одно из решений последних лет её жизни, связанное с принцем Эндрю, до сих пор вызывает наибольшее количество вопросов. Речь идёт о ситуации вокруг его связей с Джеффри Эпштейном и последующего урегулирования гражданского иска, поданного Вирджинией Джуффре.

Королева Елизавета II и принц Эндрю, герцог Йоркский, посещают церковь Святой Марии Богородицы в Хиллингтоне в Сандрингеме 19 января 2020 года в Кингс-Линне, Англия

По данным инсайдеров, именно королева помогла профинансировать выплату по делу в 2022 году — решение, которое, как считает королевский биограф Роберт Хардман, «войдёт в историю как ошибка… и переживёт её саму». При этом источники подчёркивают, что Елизавета II находилась в сложном положении.

«Она фактически отстранила его от публичной жизни, хотя он этого не хотел. Не стоит недооценивать, чего это стоило матери», — отмечает близкий ко дворцу источник. «Но в конечном счёте, когда возникал выбор между семьёй и ролью, она всегда ставила на первое место долг».

Королева Елизавета II прибывает в Вестминстерское аббатство в сопровождении принца Эндрю, герцога Йоркского, на службу в честь герцога Эдинбургского 29 марта 2022 года в Лондоне , Англия.

Несмотря на критику отдельных решений, эксперты уверены: масштаб личности королевы выходит далеко за пределы этих эпизодов. «Её величие остаётся», — говорит Хардман. «Мы склонны оценивать всё через призму сегодняшнего дня — особенно истории с Эндрю и Гарри. Но если посмотреть на 70 лет правления и 96 лет жизни, это важные, но не определяющие главы». С ним соглашается и биограф Салли Беделл Смит, отмечая, что королева была «спокойствием перед лицом любых проблем», человеком, на которого всегда можно было рассчитывать.

Особенно ярко это проявлялось в кризисные моменты. Бывший пресс-секретарь Эйлса Андерсон вспоминает её обращение во время первой волны COVID-19, когда слова королевы «мы ещё встретимся» стали символом надежды далеко за пределами Великобритании. По мнению Андерсон, нынешние трудности королевской семьи не станут фатальными для монархии.