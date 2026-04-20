Биограф назвал самое ошибочное решение королевы Елизаветы II
В преддверии 100-летия со дня рождения королевы Елизаветы II её наследие вновь оказалось в центре внимания — вместе с решениями, которые до сих пор вызывают споры. Монарх, правившая 70 лет, считалась символом стабильности и опоры для миллионов. Её правление охватило самые сложные периоды в истории британской королевской семьи — от трагической гибели принцессы Дианы до разводов её детей, включая короля Карла III, а также громкий уход принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи.
Однако одно из решений последних лет её жизни, связанное с принцем Эндрю, до сих пор вызывает наибольшее количество вопросов. Речь идёт о ситуации вокруг его связей с Джеффри Эпштейном и последующего урегулирования гражданского иска, поданного Вирджинией Джуффре.
По данным инсайдеров, именно королева помогла профинансировать выплату по делу в 2022 году — решение, которое, как считает королевский биограф Роберт Хардман, «войдёт в историю как ошибка… и переживёт её саму». При этом источники подчёркивают, что Елизавета II находилась в сложном положении.
«Она фактически отстранила его от публичной жизни, хотя он этого не хотел. Не стоит недооценивать, чего это стоило матери», — отмечает близкий ко дворцу источник. «Но в конечном счёте, когда возникал выбор между семьёй и ролью, она всегда ставила на первое место долг».
Несмотря на критику отдельных решений, эксперты уверены: масштаб личности королевы выходит далеко за пределы этих эпизодов. «Её величие остаётся», — говорит Хардман. «Мы склонны оценивать всё через призму сегодняшнего дня — особенно истории с Эндрю и Гарри. Но если посмотреть на 70 лет правления и 96 лет жизни, это важные, но не определяющие главы». С ним соглашается и биограф Салли Беделл Смит, отмечая, что королева была «спокойствием перед лицом любых проблем», человеком, на которого всегда можно было рассчитывать.
Особенно ярко это проявлялось в кризисные моменты. Бывший пресс-секретарь Эйлса Андерсон вспоминает её обращение во время первой волны COVID-19, когда слова королевы «мы ещё встретимся» стали символом надежды далеко за пределами Великобритании. По мнению Андерсон, нынешние трудности королевской семьи не станут фатальными для монархии.
«Они выживут. Монархия переживала куда более серьёзные кризисы», — заключила она.