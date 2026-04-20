Премьер Польши оставил загадочное послание под фото с Макроном

Премьер-министр Польши Дональд Туск опубликовал фотографию с президентом Франции Эммануэлем Макроном и заявил, что они «действуют, а не болтают». Соответствующая публикация появилась на странице политика в социальной сети X.

«Мы действуем, а не болтаем!» — указано в подписи к фото, на котором Туск и Макрон жмут руки на фоне флагов Европейского союза, Польши и Франции.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что недоволен действиями «некоторых политиков» в конфликте на Ближнем Востоке, намекнув на президента США Дональда Трампа. С другой стороны, добавил Туск, он не хотел бы, чтобы сотрудничество с США и европейскими партнерами Варшавы пострадало.

Макрон, в свою очередь, выступал с прямой критикой в адрес американского лидера. 2 апреля он обратился к Трампу и попросил его меньше говорить и больше действовать, чтобы его слова соответствовали поступкам.