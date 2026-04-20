Что известно о серии убийств и исчезновений американских ученых

Ведущие американские ученые пропадают и погибают при невыясненных обстоятельствах — в их числе эксперты из NASA и секретной лаборатории США, в которой была создана первая ядерная бомба. Рассказываем, что об этом известно.

Кто умер и исчез

Как сообщает издание Newsweek, первая утрата произошла еще 30 июля 2023 года. Тогда по неустановленной причине скончался специалист NASA Майкл Хикс. Ему было 59 лет. Спустя почти год, 4 июля 2024 года, умер 61-летний специалист NASA Фрэне Майвальд. Причина его смерти также не оглашалась.

Целая серия загадочных инцидентов произошла в 2025 году. 4 мая без вести пропал сотрудник Национальной лаборатории Лос-Аламос Энтони Чавес. 22 июня во время похода исчезла сотрудница NASA Моника Реза — ее тело не было найдено. 26 июня пропала сотрудница Лос-Аламосской лаборатории Мелисса Касиас. Ученая занималась разработкой ядерного оружия и исчезла после того, как вышла из дома.

12 декабря пропал исследователь компании Novatris Джейсон Томас. Его останки нашли рядом с его жильем в 2026 году. 15 декабря в своем доме был убит директор Массачусетского института Нуно Лурейро.

Позднее, 16 февраля 2026 года, астрофизика Карла Гриллмэйра застрелили возле его собственного дома. 27 февраля пропал экс-глава Исследовательской лаборатории ВВС и сотрудник Лос-Аламоса Уильям Нил МакКасланд. Мужчина вышел из дома в Альбукерке и исчез. Телефон остался дома, а его толстовку позднее нашли в 1,5 км от места жительства.

Случайность или закономерность?

Как сообщает Fox News, беспокойство особенно выросло после исчезновение МакКасланда — генерал имел доступ к сверхсекретной информации. Это подтвердил конгрессмен от Миссури Эрик Берлисон, который обратился в ФБР с просьбой обратить внимание на серию загадочных происшествий.

«Эта череда исчезновений оказывает реальное охлаждающее воздействие. Люди больше не хотят говорить на тему НЛО. До них трудно достучаться, они боятся», — заявил он.

Жена генерала Маккасланда отвергла связь его исчезновения с секретной информацией, но количество странных смертей и пропаж сотрудников Лос-Аламосской лаборатории порождает теории. Именно в этой лаборатории разработали первую атомную бомбу Штатов и до сих пор идут секретные разработки.

Загадочное исчезновение 11 американских ученых прокомментировал Трамп

Власти пока официально не подтверждают наличие прямой связи между смертями. В Белом доме заявили, что администрация, вероятно, проведет расследование.

Как сообщает РБК, президент США Дональд Трамп подчеркнул, что «надеется на случайность», но назвал ситуацию «довольно серьезной» и пообещал представить выводы в течение полутора недель.