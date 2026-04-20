Поражение Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии говорит о том, что «на ненависти нельзя выигрывать постоянно». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, чьи слова приводит «Укринформ».

«На ненависти нельзя выигрывать постоянно. На ненависти можно тактически выиграть, стратегически – точно проиграть. Выборы в Венгрии – это стратегический проигрыш Орбана», – сказал Зеленский.

По его словам, Киев якобы делал все возможное для нормализации отношений с Будапештом.

«Даже когда он вешал билборды с ненавистью ко мне, я говорил, что принадлежу выбору народа Украины. Ненависть ко мне - это проекция ненависти к украинцу. Он построил свою кампанию на ненависти к украинцам. Венгры показали ему, народ Венгрии показал: «Смотри, а мы с этим не соглашаемся», — заявил политик.

По итогам состоявшихся 12 апреля выборов правящая венгерская партия потерпела поражение. Главными соперниками были нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По результатам голосования «Тиса» обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте.

Зеленский сделал неожиданное заявление о Мадьяре

Одержавший победу лидер оппозиции Петер Мадьяр призвал правительство уйти в отставку. Он также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

Ранее Зеленскому предсказали недолгую радость от поражения Орбана на выборах в Венгрии.