Экс-соратник Трампа: США должны просто уйти из Ирана

Президенту США Дональду Трампу следует выбрать «третий вариант» вместо переговоров или эскалации конфликта и просто уйти из Ирана. Об этом на своей странице в соцсети X написал бывший глава американского Национального центра по борьбе с терроризмом, член Республиканской партии Джо Кент.

«Президент предлагает два варианта действий — урегулирование путем переговоров или серьезная эскалация. Есть и третий вариант, и он должен им воспользоваться: признать, что нет способа добиться положительного результата, и просто уйти. Не нам решать, что делать в этом регионе», — отметил он.

По словам Кента, урегулирование конфликта путем переговоров «вряд ли» сработает, если только США не пойдут на уступки в вопросе обогащенного урана, которым обладает Иран. Также Кент считает, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) не будет соблюдать никаких соглашений.

Серьезная эскалация же приведет к «крайне разрушительным последствиям» для Ирана и региона в целом, считает Кент. Также удары по гражданской инфраструктуре могут создать «поколение радикальных иранцев», которые сплотятся вокруг режима и будут эскалировать войну «любыми доступными средствами».

«Если президент решит ударить по гражданской инфраструктуре, объявить победу и затем уйти, мы только еще больше подорвем свой авторитет в мире, нефтедоллар и, в конечном счете, наш статус держателя мировой резервной валюты. Нам нужно уходить сейчас. Не зацикливаться на неудачах. Избегайте ловушки низких издержек, уходите немедленно и поставьте интересы Америки на первое место», — подчеркнул Кент.

15 апреля Кент написал, что США могут избежать «ловушки эскалации» в конфликте с Ираном, и для этого Вашингтон не должен навязывать Ирану «максималистские» требования.

20 апреля стало известно, что Иран запросил у США смягчение санкций и разморозку активов на сумму более $20 млрд в обмен на передачу Тегераном своих запасов обогащенного урана. При этом официальный представитель Министерства иностранных дел республики Исмаил Багаи заявил, что Иран не планирует вывозить обогащенный уран ни в США, ни в какую-то другую страну.

19 апреля агентство IRNA сообщило, что Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США из-за завышенных требований Вашингтона, нереалистичных ожиданий, постоянной смены переговорной позиции, противоречий и из-за морской блокады Ирана. А 20 апреля турецкое агентство Anadolu со ссылкой на пакистанские источники сообщило, что Иран все же примет участие во втором раунде переговоров с США в столице Пакистана Исламабаде.