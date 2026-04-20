Названа главная цель Ирана на ближайшие годы

Главной целью Ирана на ближайшие годы после войны с США станет восстановление своего ядерного потенциала. Об этом «Газете.Ru» заявил старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин.

«Иранцы с восьмидесятых годов прошлого века занимаются [обогащением урана] очень целенаправленно и активно. Это, я думаю, они и сейчас тоже будут продолжать [делать], но это сделать с нуля где-то даже проще, чем все восстанавливать. Потому что действительно, многое там разрушено и требуется, как я уже говорил, много денег, много времени, много сил», — подчеркнул он.

По словам историка, это будет главной целью Ирана в течение ближайших лет.

Сажин напомнил, что Пакистан оказывал Ирану помощь по вопросу развития ядерной программы Тегерана. При этом, сейчас Иран находится в сложных условиях с точки зрения развития и восстановления своего ядерного проекта, поскольку израильская разведка «не дремлет».

«Такой взгляд у израильтян [есть], который называется «косить газон». Что имеется в виду? Обычно газон скошен, и ждут недели две-три, опять газон подрастает, опять косят. И вот израильтяне говорят, если Иран восстановит или попытается восстановить свою ядерную инфраструктуру, мы опять будем косить этот ядерный газон, опять восстановит, опять будем косить и так сколько нужно», — рассказал он.

Незадолго до этого агентство IRNA сообщило, что Иран отказался участвовать во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами в столице Пакистана. Причиной отказа издание называет завышенные требования Вашингтона, нереалистичные ожидания, постоянные смены переговорной позиции, противоречия самим себе и продолжающуюся морскую блокаду Исламской Республики.

Ранее Иран отверг условия США по Ормузскому проливу и ядерной программе.