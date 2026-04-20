Разведка США предупредила Трампа об угрозе от командующего ВС Пакистана

Разведка США предупредила администрацию президента Дональда Трампа об угрозе американским интересам на Ближнем Востоке со стороны командующего Вооруженными силами Пакистана фельдмаршала Асима Мунира. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его информации, Мунир подозревается cпецслужбами в личных связях с высшим военным руководством Ирана, включая бывших командующих Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и Хоссейна Салами, что может создать потенциальную угрозу интересам США, участвующим в военном конфликте с Ираном. В докладе Белому дому разведка утверждает, что пакистанский военачальник "играет двойную роль" в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Пакистан в документе назван "вероломным союзником" Вашингтона из-за тесной координации действий Исламабада с Тегераном.

Ранее Трамп дал высокую оценку усилиям Мунира по организации первого раунда переговоров США с Ираном в Исламабаде и назвал его своим "любимым фельдмаршалом".

Комментируя доклад разведки, местные аналитики предположили, что Мунир может использовать свои доверительные отношения с Трампом в целях продвижения интересов Ирана и одновременно для позиционирования Пакистана как необходимого посредника в переговорном процессе США и Ирана.

США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля две страны провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. Состоится ли новый раунд консультаций, пока неизвестно. США начали морскую блокаду Ирана с 13 апреля.