Сейсмолог оценил опасность цунами в Японии для России

Цунами в Японии не представляет угрозы для российской территории, так как волны, способные дойти до Курильских островов, уже не нанесут серьезного ущерба. Об этом заявил News.ru директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

Ранее землетрясение магнитудой 7,5 у острова Хонсю вызвало цунами. Власти призвали эвакуироваться жителей префектуры Иватэ, тихоокеанского побережья префектуры Аомори и центрального тихоокеанского побережья Хоккайдо.

По словам директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, цунами способно дойти до берегов России, однако «это будут небольшие сантиметры».

«Никакого существенного ущерба быть не может. Надо смотреть, где оно произошло. Если в Тихом океане, то, понятно, что катаклизм способен добраться до Курильских островов. Землетрясение 29 июля 2025 года на Камчатке с магнитудой 8,8 вызвало цунами, но серьезного ущерба не было, так как регион был готов к волнам такой высоты», — пояснил эксперт.

Напомним, что землетрясение на Камчатке стало самым сильным в регионе с 1952 года. Эпицентр сейсмической активности располагался в 161 километре от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 километров. После землетрясения были зарегистрированы сотни повторных подземных толчков.