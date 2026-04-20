Переговоры США с внуком Кастро: что известно о «Раулито»

Сотрудники Госдепартамента США встретились в Гаване с кубинскими аппаратчиками, в том числе с внуком бывшего президента Кубы Рауля Кастро - Раулем Гильермо Родригесом Кастро. Что известно о «Раулито» - читайте в материале «Рамблера».

Телохранитель деда

41-летний Родригес Кастро - сын Деборы Кастро Эспин (дочери Рауля Кастро) и Луиса Альберто Родригеса Лопеса-Кальеха. Его отец, генерал, скончавшийся в 2022 году, возглавлял консорциум компаний под военным управлением. По сообщениям СМИ, Лопес-Кальеха был одним из самых доверенных лиц бывшего президента.

Лопес-Кальеха был «человеком, которому Рауль Кастро полностью доверял», отметил эксперт по Кубе Себастьян Аркос в беседе с CNN. По словам Аркоса, сын Лопеса-Кальехи начал продвигаться по службе, возглавив службу безопасности своего деда во время его президентства с 2008 по 2018 год.

«В конце концов, он возглавил то, что стало кубинским аналогом Секретной службы», - подчеркнул эксперт.

Фотографии информационных агентств демонстрируют, как Родригес Кастро охраняет своего 94-летнего деда в разные моменты, в том числе во время встреч с покойным папой римским Франциском или высокопоставленными российскими чиновниками.

Родственник Фиделя и «Краб»

Родригес Кастро широко известен на Кубе под прозвищем «Раулито», что означает «Маленький Рауль», отмечает CNN. Он также является внучатым племянником Фиделя Кастро, который возглавил Кубинскую революцию в 1959 году, а затем был президентом страны с 1976 по 2008 год.

The Wall Street Journal отмечает, что Родригес Кастро также получил прозвище «Краб», поскольку был рожден с шестью пальцами на одной руке. По словам одного из родственников, на 15-летие он получил в подарок пистолет. Он учился в военной академии и вошёл в личную охрану своего деда, одновременно изучая бухгалтерский учёт и финансы в Гаванском университете.

«Он стал тенью своего деда - «привратником», который держит телефон Рауля Кастро, решая, какие сообщения и документы передавать, а какие нет», - отмечается в статье.

Оценка экспертов

Эксперт по международным отношениям Фаусто Претелин отметил, что Родригес Кастро не имеет известной истории в Коммунистической партии Кубы. Аналитик Диана Корреа считает, что недавнее появление «Раулито» на публичных мероприятиях свидетельствует как о влиянии, которое 94-летний Рауль Кастро продолжает оказывать на кубинскую политику, так и о доверии экс-президента к своему внуку.

Аркос назвал «Раулито» и Алехандро Кастро Эспина, сына экс-президента, «глазами и ушами» Рауля Кастро, следящими за всем, что происходит на правительственном уровне.

«Поэтому нет ничего удивительного, если именно они стали посредниками Рауля Кастро на переговорах с Соединенными Штатами», - отметил Аркос.

Хотя Рауль Кастро не занимал никаких официальных постов в течение пяти лет, он представляет собой «патриарха непрозрачной властной структуры Кубы», подчеркивает The Wall Street Journal.

В СМИ неоднократно появлялись сообщения, что госсекретарь США Марко Рубио и Родригес Кастро тайно общались, однако ни один из них публично это не подтвердил.

Переговоры американцев и кубинцев

О встрече в Гаване рассказало Axios. Визит представителей Вашингтона стал первым случаем, когда самолет правительства США приземлился на Кубе с тех пор, как Барака Обама посетил страну десять лет назад. Источник Axios заявил, что на встрече присутствовал Родригес Кастро, который рассматривается США как «де-факто представитель своего деда».

На этой встрече американские чиновники заявили, что кубинская экономика находится в «состоянии свободного падения» и что у правящей элиты острова есть «небольшой промежуток времени, чтобы провести ключевые реформы при поддержке США, прежде чем ситуация необратимо ухудшится». Они призвали провести на Кубе свободные и справедливые выборы, а также предложили обеспечить остров интернет-связью с помощью Starlink.

В то же время США потребовали от Кубы выплат компенсаций гражданам и корпорациям США, чьи активы и имущество были конфискованы в 1960-х годах.