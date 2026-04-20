Спикером венгерского парламента станет победительница конкурса красоты

Новым спикером парламента Венгрии может стать вице-председатель партии "Тиса" Агнеш Форстхоффер. Об этом сообщил глава "Тисы" и будущий премьер-министр страны Петер Мадьяр.

"Агнеш Форстхоффер выдвинута партией "Тиса" на пост спикера Национального собрания", - написал Мадьяр в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокирована в РФ).

Вероятный будущий спикер венгерского парламента вступила в "Тису" в 2025 году и в настоящее время является одним из трех заместителей председателя партии. Форстхоффер - 1980 года рождения. Она окончила бакалавриат Будапештского университета экономики и бизнеса, имеет степень магистра маркетинга Пеского университета - одно из главных высших учебных заведений страны.

После окончания обучения около десяти месяцев проработала в международной аудиторской и консалтинговой корпорации Deloitte, а затем перешла на должность финансового директора венгерской компании по сбору твердых бытовых отходов. С 2006 года работала в сфере туристического бизнеса, руководила компанией, принадлежащей ее семье. В 2023 году она стала региональным директором Ассоциации отелей и ресторанов Балатонфюреда - курортного города на западе Венгрии.

Однако в Венгрии гораздо больше известен другой факт из ее биографии. В 1998 году в возрасте 18 лет она получила титул "Красавица бала Анны", победив на конкурсе в Балатонфюреде. Ежегодно этот конкурс собирает юных участниц со всей Венгрии и транслируется национальными телеканалами.

Ожидается, что Форстхоффер изберут спикером парламента на первом заседании Национального собрания нового созыва. В ходе этого заседания, которое состоится в начале мая, Мадьяра должны назначить премьер-министром Венгрии.