На Украине решения правительства с 2026 года оценивает ИИ

На Украине с 2026 года правительство страны оценивает собственные решения с помощью технологий искусственного интеллекта на предмет «полезности для украинцев». Об этом рассказал и. о. министра цифровой трансформации Александр Борняков, передаёт издание «Страна.ua».

«ИИ анализирует акт, который принимает правительство, и говорит: „Для граждан это будет негативно, но для бизнеса будет позитивно“. Это происходит в автоматическом режиме», — рассказал чиновник.

Он добавил, что в настоящий момент связанные с ИИ решения находятся на стадии тестирования.

Украина активно цифровизирует государственное управление: с 2019 года в стране работает приложение «Дія», переводящее госуслуги в онлайн. Внедрение ИИ для оценки регуляторных актов — часть более широкой стратегии цифровой трансформации, которую курирует Министерство цифровой трансформации, созданное в 2019 году.

По словам Борнякова, технология позволяет заранее прогнозировать социальные и экономические последствия принимаемых решений. Однако, по данным издания, система пока находится в тестовом режиме, и окончательные решения по-прежнему остаются за людьми. Критики инициативы выражают опасения, что автоматизированная оценка может не учитывать сложные этические и культурные аспекты, а также быть уязвимой для искажения исходных данных. В правительстве настаивают, что ИИ выступает лишь вспомогательным инструментом для аналитики и не заменяет человека при принятии окончательных решений. Сроки полномасштабного внедрения системы не уточняются.