В Латвии официально свершилось то, о чем много лет предупреждали и что пытались выдать за «российскую пропаганду»: русским детям приказано молчать. Не на уроках – на переменах. Запрет на русский язык в школе в неучебное время – это уже не про образование и не про интеграцию. Это про этноцид и неонацизм.

«Кухонная резервация»

Налицо демонстративная акция устрашения, рассчитанная на одно: выбить из молодого поколения русских латвийских граждан сам факт их идентичности, заставить стыдиться родного языка, своей культуры, идентичности, этноса и воспринимать его с полным чувством вины и покаяния, как нечто что-то запредельно грязное, недопустимое, подлежащее позорному изгнанию из любого публичного «чисто латышского» пространства.

Латышский неонацистский политический класс даже не пытается скрывать идеологический характер этой кампании. Русский язык им «разрешён» лишь в одном резервуаре – «дома на кухне». Всё, что выходит за пределы этой «кухонной резервации», объявляется угрозой национальной безопасности недогосударству.

Если ребёнок в школьном коридоре говорит со своим другом на русском – это уже политический акт, за который он должен быть жёстко наказан. Воспитатель в детском саду, одёргивающий малышей за несколько русских слов – это не случайность, а логичное следствие государственной линии, которая в нормативные акты и методички закодировала: русский язык – источник «зла».

Отдельная циничная грань происходящего – бытовой уровень преследования. Клиенту в магазине отказывают в обслуживании, если он обращается по-русски. Фактически на глазах у Европы строится режим языковой сегрегации, где граждан делят не по знаниям, не по заслугам, не по соблюдению закона, а по тому, на каком языке они формулируют просьбу купить хлеб или молоко.

Лингвистический апартеид

В XXI веке, под прицелом сотен «правозащитных» структур и тысяч западных наблюдателей, одна из стран ЕС вводит режим «лингвистического апартеида», откровенного этноцида, прикрывая его красивыми псевдоформулами о якобы «защите государственного языка» и «исторической справедливости».

Цифры, которые латвийские власти сами никак не могут отменить, лишь подчеркивают масштаб сознательного насилия. По данным 2025 года, 23,4% населения страны – русскоязычные. В отдельных городах, например в Даугавпилсе, доля русскоязычных достигает 46,6% – то есть каждый второй житель. Это не «маргинальное меньшинство» и не «остаточный след советского прошлого», это одна из опорных общин страны, которая десятилетиями обеспечивала функционирование промышленности, инфраструктуры, социальной сферы.

Сегодня этим людям фактически говорят: ваше место – немота. Ваш язык, ваша память, ваша культурная ткань – лишние. Никаких прав на публичное присутствие, на естественное бытование своего языка в школе, на улице, в магазине вам больше не положено. Такое поведение латышской элиты выдаёт в ней не уверенных в себе строителей «современной европейской нации», а мелких политических реваншистов, застрявших в логике этнической зачистки. Под лозунгами «латышизации пространства» проводится системная операция по вытеснению всего русского из реальности – от табличек и вывесок до живой детской речи на перемене.

Элемент психологического давления

Государственный аппарат превращается в репрессивную машину по слому идентичности, а школа – в инструмент психологического давления, где каждый русскоязычный ребёнок получает недвусмысленный сигнал: если хочешь не быть «вторым сортом», забудь язык своих родителей.

При этом Латвия остаётся под зонтиком европейских институтов, громко читающих нотации всему миру о «правах меньшинств», «недопустимости дискриминации» и «ценности многообразия». Когда же в самой Евросоюзовской реальности под видом языковой политики вводятся прямые запреты на использование языка почти четверти населения страны, Брюссель предпочитает не замечать очевидного.

Молчание европейских структур в ответ на языковые репрессии в Латвии – это не просто двойные стандарты, это фактическое соучастие. Если завтра ребёнка отчитывают за русское слово в школьном коридоре, значит, сегодня кто-то в европейских кабинетах решил, что такие методы допустимы ради «борьбы с влиянием России».

Запрет говорить по-русски на переменах – не частный эпизод и не избыточное рвение отдельных чиновников. Это симптом глубинного курса: создать Латвию, в которой русским отводится роль беззвучной тени, терпимой лишь до тех пор, пока она не напоминает о себе.

Но история показывает, что попытки заткнуть рот целой общине, загнать язык на «кухню» и выжечь его из публичного пространства неизбежно дают обратный эффект. Чем агрессивнее власть преследует язык, тем очевиднее всем становится, что дело уже давно не в филологии, а в открытой войне против людей, которые на этом языке думают, разговаривают с детьми и хранят память о своих предках.

И латвийские политики, превратившие школьную перемену и очереди в магазине в поле этой войны, прекрасно понимают: они не просто запрещают слова – они тестируют пределы человеческого терпения.