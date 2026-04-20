Посол Ирана сделал неожиданные признания о подготовке к переговорам с США

Посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью «Ведомостям» раскрыл неожиданные детали подготовки мирных переговоров между Тегераном и Вашингтоном. По его словам, изначально США направили иранской стороне собственный план урегулирования, состоявший из 15 пунктов. Однако Тегеран, продолжая отражать атаки противника, категорически отверг этот документ.

Как утверждает дипломат, после отклонения американского предложения именно Вашингтон через посредников выступил с инициативой, чтобы Иран самостоятельно разработал новый план.

Иранские власти подготовили документ из 10 пунктов, и американская сторона согласилась с ним. Соглашение признали возможной основой для дальнейших переговоров. Джалали также подчеркнул важную роль Пакистана в организации диалога.

Между тем, 19 апреля портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что официальные лица Ирана пока не подтвердили своё участие в новом раунде переговоров, запланированном в Исламабаде. Причиной называются опасения, что администрация президента Дональда Трампа может использовать дипломатический процесс как прикрытие для возобновления боевых действий.

Первый раунд встречи делегаций США и Ирана состоялся в столице Пакистана 11 апреля. Сторонам не удалось принять решение по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта, однако они договорились о временном режиме прекращения огня и частичном открытии Ормузского пролива. Это стало первым шагом к снижению напряжённости.

Китай сделал заявление о захвате США иранского судна

Однако уже вечером 18 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) вновь закрыл акваторию пролива, сославшись на то, что США не выполнили обязательство по снятию морской блокады. Таким образом, хрупкое перемирие оказалось под угрозой, а дальнейшая судьба переговоров остаётся неопределённой.