Немецкие власти приняли к сведению сообщения о задержании гражданки ФРГ в России. Об этом заявил на брифинге представитель МИД Германии Йозеф Хинтерзеер, его слова передает ТАСС.

«Мы приняли к сведению сообщения СМИ на этот счет, но, как и в иных подобных случаях, не стали бы тут приводить детали по причине необходимости защиты прав личности», — сказал он.

В понедельник, 20 апреля ФСБ РФ задержала гражданку Германии, планировавшую теракт на ведомственном объекте в Пятигорске по заданию Украины. Так, вблизи одного из объектов силовых ведомств города было выявлено и заблокировано действие взрывного устройства. Оно лежало у женщины в рюкзаке, сообщили в ФСБ РФ.

Как выяснили специалисты, самодельное взрывное устройство было изготовлено из взрывчатого вещества мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте и оснащено поражающими элементами.

ФСБ предотвратила теракт с участием гражданки Германии

Известно, что теракт планировался на утреннее время, чтобы жертв было больше. Задержанные уже дали признательные показания. А также рассказали, что средства поражения изъяли из тайников, оборудованных Украинской стороной.

Ранее ФСБ заявила о задержании в Крыму агента СБУ.