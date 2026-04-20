Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv порассуждал о том, куда на самом деле будут потрачены кредитные €90 млрд, которые Европейский союз (ЕС) может выделить Украине после проигрыша на парламентских выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, блокировавшего выдачу займа.

«Вы поймите, 90 миллиардов евро — они звучат как переданные Украине только на словах. Большая часть этих денег никакой Украине не передается. [Средства уйдут на] развитие европейского ВПК. Да, интегрированного с какими-то украинскими КБ, хотелками, полигонами и так далее», — сказал Пинчук.

В первую очередь, это перезапуск европейской экономики и перевод ее на военные рельсы, а не подарок для Киева, уверен он.

18 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал снять «Орбановскую блокаду» с решений по выделению €90 млрд и евроинтеграции его страны после прошедших в Венгрии парламентских выборов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Евросоюз все равно нашел бы способ разблокировать €90 млрд военной помощи Украине вне зависимости от того, был бы Орбан премьер-министром Венгрии или нет.