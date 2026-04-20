В Иране анонсировали поэтапное возобновление авиаперелетов

Власти Ирана рассматривают возможность поэтапного восстановления пассажирских авиаперевозок в западных и центральных регионах страны, начиная с 20 апреля. Об этом сообщил заместитель главы Организации гражданской авиации Ирана Хамидреза Санеи.

Ранее, 18 апреля, было объявлено о частичном открытии воздушного пространства и возобновлении работы ряда аэропортов, однако пока это коснулось только восточных областей республики. Теперь речь идёт о расширении географии полётов, включая столичный аэропорт Мехрабад.

Возобновление авиасообщения происходит на фоне относительной стабилизации ситуации. 28 февраля в регионе началось обострение конфликта, сопровождавшееся ударами по территории Ирана и закрытием неба.

8 апреля между Тегераном и Вашингтоном было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. Переговоры в Исламабаде не привели к прорыву, но активных боевых действий не возобновлялось. При этом США ввели блокаду иранских портов. В настоящее время международные посредники работают над организацией нового раунда диалога.

