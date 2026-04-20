Глава Пентагона наорал на переговорщика по Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет наорал на министра армии (Сухопутных войск) США Дэниела Дрисколла в его первый рабочий день в американском военном ведомстве. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Вскоре после своего первого рабочего дня в Пентагоне в начале 2025 года министр армии Дэн Дрисколл вошел в кабинет своего начальника с предложением. Дрисколл, давний друг и помощник вице-президента Джей Ди Вэнса, предложил организовать визит Вэнса и президента [США Дональда] Трампа для встречи с солдатами и обсуждения реформы армии», — говорится в материале.

Глава Пентагона, как отмечают источники, стал кричать на Дрисколла, сказал ему, что здесь главный он, приказал министру не выходить за рамки своих полномочий.

По данным газеты, эта встреча стала лишь одним из первых эпизодов в и без того непростых отношениях между Хегсетом и Дрисколлом. Уточняется, что министр армии США находится в подчинении Пентагона. Однако, как отмечает пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл, Хегсет «поддерживает прекрасные рабочие отношения с министрами всех родов войск, включая министра армии Дэна Дрисколла».

Министр армии США в феврале этого года принял участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Женеве.

Ранее стало известно, что Хегсет был обеспокоен тем, что Трамп мог отправить его в отставку и поставить на его должность Дрисколла. Это произошло в начале 2025 года после разглашения министром войны конфиденциальной информации в мессенджере Signal.